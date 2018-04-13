Сумгайыт. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 25-летняя девушка пыталась совершить суицид.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел недалеко от памятника "Голубь мира", на приморском побережье.

Местная жительница Ляман Тофик гызы Гасанова 1993 г.р. пыталась броситься в море. Благодаря бдительности окружающих, девушка была спасена.

Выяснилось, что доставленная в больницу Л.Гасанова 3 дня назад были избита неизвестным лицом и по этой причине решилась на суицид.

По факту ведется расследование.