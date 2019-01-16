В Сумгайыте 24-летний парень пропал без вести - ФОТО

16 января, 2019 20:52

https://report.az/storage/news/c1bad63650e511ae601e42023f39fefc/cb8e4e5b-c6ef-4453-81f0-3eb5997f610b_292.jpg Сумгайыт. 16 января. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 24-летний парень пропал без вести. Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, житель Сумгайыта Орхан Хошбехт оглу Ахмедов 1995 г.р. вышел из дома в жилом массиве "Яшил дере" и больше не вернулся. Об этом полиции сообщили близкие О.Ахмедова. Факт расследуется первым отделением полиции Сумгайытского городского управления полиции.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.