В Сумгайыте 24-летний парень пропал без вести - ФОТО

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Сумгайыт. 16 января. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 24-летний парень пропал без вести.
Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, житель Сумгайыта Орхан Хошбехт оглу Ахмедов 1995 г.р. вышел из дома в жилом массиве "Яшил дере" и больше не вернулся.
Об этом полиции сообщили близкие О.Ахмедова.
Факт расследуется первым отделением полиции Сумгайытского городского управления полиции.
Valeh DadaşovАвтор новости