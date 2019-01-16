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    В Сумгайыте 24-летний парень пропал без вести - ФОТО

    Сумгайыт. 16 января. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 24-летний парень пропал без вести. 

    Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, житель Сумгайыта Орхан Хошбехт оглу Ахмедов 1995 г.р. вышел из дома в жилом массиве "Яшил дере" и больше не вернулся. 

    Об этом полиции сообщили близкие О.Ахмедова. 

    Факт расследуется первым отделением полиции Сумгайытского городского управления полиции. 

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