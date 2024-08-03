В Сумгайыте 24-летний парень получил ножевые ранения.
Как сообщает местное бюро
Согласно информации, Парвиз Багиров, 2000 года рождения, во время спора со своим знакомым (личность устанавливается - ред.) получил четыре ножевых ранения в грудь.
На место инцидента были привлечены сотрудники полиции. Пострадавшего машиной скорой помощи доставили в Сумгайытский медцентр, где он был прооперирован. В настоящее время состояние пациента оценивается как средней тяжести.
Обстоятельства инцидента выясняются.