В Сумгайыте 24-летний парень получил ножевые ранения

В Сумгайыте 24-летний парень получил ножевые ранения.

В Сумгайыте 24-летний парень получил ножевые ранения.

Как сообщает местное бюро Report , инцидент произошел на улице Низами.

Согласно информации, Парвиз Багиров, 2000 года рождения, во время спора со своим знакомым (личность устанавливается - ред.) получил четыре ножевых ранения в грудь.

На место инцидента были привлечены сотрудники полиции. Пострадавшего машиной скорой помощи доставили в Сумгайытский медцентр, где он был прооперирован. В настоящее время состояние пациента оценивается как средней тяжести.

Обстоятельства инцидента выясняются.