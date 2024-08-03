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В Сумгайыте 24-летний парень получил ножевые ранения

В Сумгайыте 24-летний парень получил ножевые ранения В Сумгайыте 24-летний парень получил ножевые ранения.
Происшествия
3 августа 2024 г. 02:20
В Сумгайыте 24-летний парень получил ножевые ранения

В Сумгайыте 24-летний парень получил ножевые ранения.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на улице Низами.

Согласно информации, Парвиз Багиров, 2000 года рождения, во время спора со своим знакомым (личность устанавливается - ред.) получил четыре ножевых ранения в грудь.

На место инцидента были привлечены сотрудники полиции. Пострадавшего машиной скорой помощи доставили в Сумгайытский медцентр, где он был прооперирован. В настоящее время состояние пациента оценивается как средней тяжести.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda gənc məktəbin qarşısında bıçaqlanıb

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