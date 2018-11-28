В Сумгайыте 22-летний парень свел счеты с жизнью

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Сумгайыт. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 22-летний парень совершил суицид.

Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, случай произошел в 14-этажном жилом доме, расположенном на территории города.

Житель города Али Сулейман оглу Сафарли 1996 г.р. покончил с собой, бросившись с 14-го этажа здания.

Тело молодого человека передано в морг для обследования. Причины произошедшего пока не известны.

По факту ведется расследование.