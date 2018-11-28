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    В Сумгайыте 22-летний парень свел счеты с жизнью

    © Courtesy İmage

    Сумгайыт. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 22-летний парень совершил суицид.

    Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, случай произошел в 14-этажном жилом доме, расположенном на территории города.

    Житель города Али Сулейман оглу Сафарли 1996 г.р. покончил с собой, бросившись с 14-го этажа здания.

    Тело молодого человека передано в морг для обследования. Причины произошедшего пока не известны.

    По факту ведется расследование.

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