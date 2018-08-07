В Сумгайыте 19-летняя девушка упала с 4-го этажа

Сумгайыт. 7 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 19-летняя девушка получила тяжелые травмы, упав с 4-го этажа.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в 8 микрорайоне.

Местная жительница Нармин Рауф гызы Амирли 1999 г.р. упала с 4-го этажа. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу и поместили в отделение реанимации.

По словам ее супруга, она упала по неосторожности: "В момент трагедии все были дома. Я был в другой комнате, вдруг услушал крики из другой комнаты. Я сразу туда побежал и увидел, что супруга упала из окна".

По его словам, супруга чистила окна.

Отметим, что у Н.Амирли один ребенок.

Точная причина инцидента прояснится после расследований.