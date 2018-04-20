Сумгайыт. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 18-летний парень пропал без вести.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, проживающий по адресу: г.Сумгайыт, 2 микрорайон, дом 16/21в, кв. 14 Нусрет Назар оглы Назаров 2000 г.р. вышел из дома под предлогом покататься на лодке и не вернулся.

Об этом заявили в 4-м отделении полиции Сумгайытского городского управления полиции.

Узнавших парня по фотографии просят обратиться в Call-центр "102" МВД, а также связаться с 4-м отделением полиции Сумгайытского городского управления полиции по нижеследующим номерам: (+994 18) 655-74-85, (055) 943-94-94.