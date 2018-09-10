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    В Сумгайыте 14-летняя девочка пропала без вести - ФОТО

    Сумгайыт. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 14-летняя девочка пропала без вести. 

    Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, местная жительница Шахана Халид гызы Бахшиева 2004 г.р. 6 дней назад вечером вышла из дома в поселке Химиков и больше не вернулась. 

    Ее приметы: Рост около 150 см, среднего телосложения, удлиненная форма лица, смуглая, каштановые волосы, черные брови, карие глаза.

    Выходя из дома на ней были красная кофта с белыми цветами, черные брюки, белая спортивная обувь. 

    Просьба к тем, кто видел девочку, связаться по телефонам (018) 65 302-02 и (050) 614-46-56.

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