В Сумгайте 10-летний ребенок разбил камнем окно электропоезда

12:35

В Сумгайыте 10-летний ребенок разбил камнем окна электропоезда.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

6 ноября около 19 часов в Главное управление полиции на транспорте поступила информация, что во время движения скоростного электропоезда Баку-Сумгайыт его забросали камнями в промежутке между остановками Сумгайыт-Новханы, вследствие чего, были разбиты боковые окна двух вагонов.

В результате проведенной сотрудниками полиции операции был установлен подозреваемый в совершении проступка житель Сумагайыта, 10-летний Р. Кязымов.