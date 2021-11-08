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В Сумгайте 10-летний ребенок разбил камнем окно электропоезда

В Сумгайте 10-летний ребенок разбил камнем окно электропоезда 12:35
Происшествия
8 ноября 2021 г. 13:12
В Сумгайте 10-летний ребенок разбил камнем окно электропоезда

В Сумгайыте 10-летний ребенок разбил камнем окна электропоезда.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

6 ноября около 19 часов в Главное управление полиции на транспорте поступила информация, что во время движения скоростного электропоезда Баку-Сумгайыт его забросали камнями в промежутке между остановками Сумгайыт-Новханы, вследствие чего, были разбиты боковые окна двух вагонов.

В результате проведенной сотрудниками полиции операции был установлен подозреваемый в совершении проступка житель Сумагайыта, 10-летний Р. Кязымов.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda 10 yaşlı uşaq sərnişin qatarına daş ataraq şüşələrini sındırıb

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