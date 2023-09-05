В Сумгаите задержан интернет-мошенник, представлявшийся "ясновидящим"

В Сумгаите задержан интернет-мошенник, который представившись "ясновидящим" в социальной сети TikTok незаконно присваивал деньги граждан

В Сумгаите задержан интернет-мошенник, который, представляясь "ясновидящим" в социальной сети TikTok, незаконно присваивал деньги граждан.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), злоумышленник изымал у граждан различные суммы денег в виде онлайн-переводов, обещав "предсказать будущее".

Подозреваемый в интернет-мошенничестве Фуад Мамедов (1985 г.р.) был задержан сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции.

В ходе расследования стало известно, что Ф.Мамедов представлялся в социальных сетях "ясновидящим" и изымал у граждан различные суммы денег. Позже, с целью избежать ответственности, он блокировал в соцсетях страницы людей, от которых получил средства.

В следственном отделе Сумгайытского городского управления полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, продолжается расследование.