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    В Сумгайыте произошло тяжелое ДТП, есть погибший и раненые

    По факту ведется расследование в Сумгайытском городском отделении полиции

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайыте столкнулись два автомобиля. 

    Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства внутренних дел (МВД). 

    Согласно информации, 3 августа приблизительно в 18:00 на территории города Сумгайыт автомобиль марки "ВАЗ-21015", управляемый жителем города Фаррухом Алиевым, столкнулся с автомобилем марки "Mitsubishi", управляемым жителем города Баку Ниязом Исаевым. В результате пассажир Ф.Алиева Вафадар Алекберов скончался на месте, а Н.Исаев и его пассажир Ильгар Гусейнов госпитализированы.

    По факту ведется расследование в Сумгайытском городском отделении полиции.

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