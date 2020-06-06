В Сумгаите произошло массовая поножовщина, двое погибших - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности погибших и пострадавшего в ходе массовой поножовщины в городе Сумгаит.
Как передает сумгаитско-абшеронское бюро Report, Гасымов Зохраб Вали оглы, 1988-го года рождения и Рагимов Намик Тахир оглы, 1989-го года погибли.
Брат З.Гасымова 31-летний Тофик Гасымов размещен в больнице.
По факту ведется расследование.
***22:29
В городе Сумгаит возникшая ссора между молодыми людьми завершилась поножовщиной.
Как передает сумгаитско-абшеронское бюро Report, происшествие произошло на территории 10-го микрорайона.
Во время ссоры между молодыми людьми лицо по имени Намик получил удар ножом в сердце. Получившего другой удар ножом Зохраба Гасымова разместили в реанимации.
Причины происшествия расследуются, личности других лиц определяются.