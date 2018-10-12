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    В Сумгаите погиб мужчина, прыгнувший с высоты в море

    Sumqayıtda hündür yerdən dənizə baş vuran kişi boynu qırılaraq ölüb

    Сумгаит. 12 октября. REPORT.AZ/ В сумгаитском бульваре произошел несчастный случай.

    Как сообщает сумгаит-абшеронское бюро  Report, житель Товузского района Джафаров Вагиф Яхья отдыхал у побережья моря со своими односельчанами. Позже они решили искупаться и Я.Джафаров прыгнул в воду головой вниз.

    Прыгнувший с высоты мужчина упал в неглубокую часть моря. В результате, у него сломалась шея. От полученных травм мужчина скончался на месте.

    Для обследования труп отправлен на медицинскую экспертизу.

    По факту ведется расследование.

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