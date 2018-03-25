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    В Сумгаите на двухлетнего ребенка пролился кипяток

    Инцидент произошел на кухне в период, когда ребенка остался без присмотра

    Сумгаит. 25 марта. REPORT.AZ/ В городе Сумгаит произошел несчастный случай.

    Как сообщает местное бюро Report, в 4-м микрорайоне, доме 25/6А, кв. 37 на Мамедова Эмира Эльмир оглы 2016 года рождения пролился кипяток.

    Инцидент произошел на кухне в период, когда ребенок остался без присмотра. В результате, ребенок получил ожоги в различных частях тела. Двухлетний ребенок был немедленно доставлен в Больницу скорой медицинской помощи Сумгаита.

    Как сообщили в больнице, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное и он продолжает лечение под полным контролем.

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