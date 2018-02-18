В Сумгаите молодую девушку избили рядом с работой

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгаите 27-летняя девушка подверглась избиению, в результате которого получила сильные повреждения.

Как передает местное бюро Report, инцидент произошел поблизости от ее места работы.

1991-года рождения, жительница города Сумгаит Джафарова Гюняш Вахаб гызы была зверски избита своим знакомым. По неизвестно, по какой причине это произошло. Девушку доставили в скорую Сумгаита с различными повреждениями. Отмечается, что ее состояние на данный момент удовлетворительное.

По факту ведется расследование.