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    В Сумгаите машина сбила пешехода, водитель скрылся с места события

    Инцидент произошел на одной из главных улиц города© Foto: Report.az

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Сумгаите произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

    Как передает местное бюро Report, инцидент произошел на одной из главных улиц города.

    Так, житель города Сумгаит, 49-летний Иманов Низами Шахмардан оглы при попытке перейти дорогу через пешеходную линию был сбит со стороны неизвестного встречного автомобиля. Водитель после случившегося скрылся с место происшествия.

    Раненный был немедленно доставлен в больницу. Как сообщают врачи, у Иманова тяжелая черепно-мозговая травма и сломана правая рука.

    По факту ведется расследование. 

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