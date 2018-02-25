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    В Сумгаите машина сбила пешехода, у пострадавшего сломаны обе ноги

    Водитель скрылся с места происшествия

    Сумгаит. 25 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгаите автомобиль сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

    Как передает местное бюро Report, инцидент произошел в 9-м микрорайоне города.

    Проживающий по адресу город Сумгаит, 9-й микрорайон, блок 72 а, квартира 32, 33-летний Гасымов Этигар Вафадар оглы был сбит автомобилем, когда пытался перейти дорогу. Водитель скрылся с места происшествия. Во время инцидента обе ноги у пострадавшего сломались.

    Раненный немедленно был доставлен в «скорую». Из-за тяжелого состояния, его перевели в реанимационное отделение.

    По факту ведется расследование. 

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