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    В Сумгайыте Jeep насмерть сбил женщину-пешехода

    По факту Главным следственным управлением ведется расследование© Report

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода.

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию МВД, инцидент был зарегистрирован вчера вечером в районе 20 часов.

    Так, на территории города житель Хачмазского района Нахид Эльдаров на автомобиле марки Jeep Grand Cherokee сбил переходившую дорогу жительницу города Метанет Гурбатову, в результате женщина скончалась на месте происшествия.

    По факту Главным следственным управлением ведется расследование.

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