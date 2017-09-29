В Сумгайыте Jeep насмерть сбил женщину-пешехода

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию МВД, инцидент был зарегистрирован вчера вечером в районе 20 часов.

Так, на территории города житель Хачмазского района Нахид Эльдаров на автомобиле марки Jeep Grand Cherokee сбил переходившую дорогу жительницу города Метанет Гурбатову, в результате женщина скончалась на месте происшествия.

По факту Главным следственным управлением ведется расследование.