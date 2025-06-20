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В Сумгайыте 31-летний мужчина ранил ножом своего знакомого

В Сумгайыте 31-летний мужчина ранил ножом своего знакомого В Сумгаите 31-летний мужчина ранил ножом своего знакомого
Происшествия
20 июня 2025 г. 20:42
В Сумгайыте 31-летний мужчина ранил ножом своего знакомого

В Сумгайыте 31-летний мужчина нанес ножевые ранения своему знакомому, пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми ранениями.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в жилом массиве "Яшыл дере" между Эйрузом Агаевым (1994 г.р.) и Сервером Балаевым (1985 г.р.).

В ходе словесной перепалки, переросшей в ожесточенный конфликт, Агаев нанес Серверу Балаеву несколько ударов ножом. Пострадавший с тяжелыми ранениями был экстренно доставлен в больницу.

В Сумгайытском медцентре сообщили Report, что пострадавший был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи. У пациента диагностированы открытая рана грудной клетки и рана бедра. В настоящее время он находится в реанимационном отделении, его состояние оценивается как средней тяжести.

Согласно полученной информации, Эйруз Агаев был задержан сотрудниками полиции. По факту происшествия ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda 40 yaşlı kişi bıçaqlanıb, saxlanılan var

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