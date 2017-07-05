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    В Сулутепе произошла драка с участием 13 человек - ФОТО

    Ведется расследование по определению других участников конфликта© Report.az

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошла массовая драка с участием 13 человек.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в кафе под названием "555" расположенном в поселке Сулутепе.

    Так, 5 человек будучи в нетрезвом состоянии поспорили с другими 8-ю клиентами кафе.

    Участник драки житель Исмаиллинского района Рза Годжаев увидев полицейских в кафе, на такси попытался сбежать с места происшествия. Но по дороге он был задержан сотрудниками полиции. Полицейские, арестовавшие Рза Годжаева увидев его в крови, сразу вызвали службу скорой медицинской помощи. Р. Годжаеву была оказана первая помощь.

    Доставленный в управление полиции Абшеронского района в качестве подозреваемого Р.Годжаев заявил, что в ходе массовой драки с участием 13 человек были использованы ножи и вилки, он был избит и получил ранения.

    В настоящее время в управлении полиции ведется расследование по определению других участников конфликта.

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