В Суговушане произошел пожар

В поселке Суговушан Тертерского района произошел пожар.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
На территорию поселка незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что пожар произошел на местности с сухой травой и кустарниками, где существует угроза мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Благодаря оперативным и незамедлительным мерам сил МЧС пожар был потушен без распространения на более обширную территорию.
В результате пожара сгорели сухая трава и кустарники.
Предотвращено распространение пожара на окружающую территорию и автомобильные дороги.