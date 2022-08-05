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В Суговушане произошел пожар

В Суговушане произошел пожар В поселке Суговушан Тертерского района произошел пожар.
Происшествия
5 августа 2022 г. 09:45
В Суговушане произошел пожар

В поселке Суговушан Тертерского района произошел пожар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

На территорию поселка незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что пожар произошел на местности с сухой травой и кустарниками, где существует угроза мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Благодаря оперативным и незамедлительным мерам сил МЧС пожар был потушен без распространения на более обширную территорию.

В результате пожара сгорели сухая трава и кустарники.

Предотвращено распространение пожара на окружающую территорию и автомобильные дороги.

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Версия на азербайджанском языке Suqovuşanda yanğın olub

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