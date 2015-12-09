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    На судебном процессе Рауфа Миргадирова завершился допрос свидетелей

    Очередное заседание состоится 14 декабря

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной процесс по уголовному делу журналиста Рауфа Миргадирова. 

    Как сообщает Report, процесс под председательством судьи Алисултана Османова прошел закрыто. В конце заседания адвокат Р.Миргадирова  Фуад Агаев заявил журналистам, что завершился допрос свидетелей: "Однако следствие суда не закончилось. Никто не дал показания против Рауфа Миргадирова".

    Очередное заседание состоится 14 декабря.

    Отметим, что Р.Миргадиров был задержан в апреле прошлого года в Турции. Журналист затем был депортирован в Азербайджан. Он обвиняется по статье 274 УК (государственная измена).

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