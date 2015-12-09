На судебном процессе Рауфа Миргадирова завершился допрос свидетелей

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной процесс по уголовному делу журналиста Рауфа Миргадирова.

Как сообщает Report, процесс под председательством судьи Алисултана Османова прошел закрыто. В конце заседания адвокат Р.Миргадирова Фуад Агаев заявил журналистам, что завершился допрос свидетелей: "Однако следствие суда не закончилось. Никто не дал показания против Рауфа Миргадирова".

Очередное заседание состоится 14 декабря.

Отметим, что Р.Миргадиров был задержан в апреле прошлого года в Турции. Журналист затем был депортирован в Азербайджан. Он обвиняется по статье 274 УК (государственная измена).