В суде заслушаны заявления о обстрелах мирного населения Кяльбаджара вооруженными силами Армении в период оккупации

В суде заслушаны заявления о обстрелах мирного населения Кяльбаджара вооруженными силами Армении в период оккупации

Сегодня на продолжающемся в Бакинском Военном Суде судебном процессе были заслушаны показания лиц, взятых в заложники на территориях Азербайджана, ранее находившихся под оккупацией вооруженных сил Армении.

Как сообщает Report, потерпевшая Насиба Гулиева в своих показаниях заявила, что во время оккупации Кяльбаджара ей было 13 лет, и 31 марта 1993 года, когда она вместе с братьями и сестрами покидала район на грузовике, они были обстреляны военнослужащими вооруженных сил Армении в местности, называемой "Туннель".

Потерпевшая рассказала, что в момент обстрела рядом с ней находились её трехлетняя сестра и трое малолетних братьев: “В меня попали шесть пуль, также я получила осколочные ранения. Сейчас в моём теле находится множество осколков”.

Н.Гулиева далее рассказала, что была взята в заложники армянскими военными. По ее словам, ее сестру в первые дни пленения отвезли в село Вянг Агдеринского района под предлогом лечения, а на следующий день сообщили о ее смерти. Она подчеркнула, что до сих пор не может получить никаких известий о своей сестре и двух братьях (Айгюн, Яшар и Мазахир Гулиевы).

Пострадавшая сообщила, что ее брату Бахтияру во время инцидента было 9 лет, и из-за удара ногой по голове, нанесенного армянским военным во время пребывания в заложниках, у него до сих пор остаются проблемы со здоровьем.

Н.Гулиева далее рассказала, что их удерживали в Ханкенди 3 месяца и 15 дней. Она сообщила, что при освобождении из плена ее сначала доставили в Ереван, а оттуда в Баку, и добавила: "Мои родители живы, они все еще ждут троих своих детей…".

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении.