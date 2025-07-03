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В суде заслушаны показания о пытках, которым подвергались азербайджанцы со стороны армянских ВС

В суде заслушаны показания о пытках, которым подвергались азербайджанцы со стороны армянских ВС В Бакинском военном суде
Происшествия
3 июля 2025 г. 21:25
В суде заслушаны показания о пытках, которым подвергались азербайджанцы со стороны армянских ВС

В Бакинском военном суде 3 июля состоялось очередное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных и других преступлениях.

Как сообщает Report, на судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших лиц, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством, представил им состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и т. д.

В ходе судебного процесса дали показания лица, которые были взяты в плен и заложники на территориях Азербайджана, ранее находившихся под оккупацией вооруженных сил Армении, а также получившие ранения и другие повреждения в результате обстрелов со стороны армянских военнослужащими.

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