Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    В суде зачитаны документы об ущербе Арменией гражданскому населению во время Апрельских боев

    Происшествия
    • 29 сентября, 2025
    • 14:52
    В суде зачитаны документы об ущербе Арменией гражданскому населению во время Апрельских боев

    В Бакинском военном суде продолжается рассмотрение уголовного дела против граждан Армении с объявлением документов.

    Как сообщает Report, один из объявленных документов касался эпизодов телесных повреждений, нанесенных гражданским лицам во время Апрельских боев 2016 года, покушений на их жизнь, ущерба их имуществу и т.д. В одном из документов отмечалось, что в период со 2 по 28 апреля 2016 года ВС Армении совершили многочисленные преступные действия путем интенсивного обстрела из крупнокалиберного стрелкового оружия, минометов и гранат, артиллерийских установок и нападений без военной необходимости на территории незащищенных населенных пунктов Агдамского, Тертерского, Геранбойского, Физулинского и Агджабединского районов Азербайджана, а также на образовательные и медицинские учреждения, гражданское население и отдельных гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях.

    Во время рассмотрения документов также были продемонстрированы фотографии с мест происшествий по уголовным делам.

    Новость дополняется

    Ermənistan ordusunun Aprel döyüşlərində mülki əhali və obyektlərə vurduğu zərərlə bağlı sənədlər məhkəmədə elan olunub
    Court releases documents on Armenian vandalism in April battles

    Последние новости

    16:18

    Чайные традиции Азербайджана представлены в Брюсселе, следующий пункт - Париж

    Туризм
    16:16

    Генсек СЕ: Мирное соглашение между Баку и Ереваном откроет возможности для развития в регионе

    В регионе
    16:14

    Али Асадов: Азербайджан придает большое значение расширению торговый связей со странами СНГ

    Внешняя политика
    16:14

    Узбекский министр: Церемония открытия III Игр СНГ в Гяндже была грандиозной

    Индивидуальные
    16:12

    В Азербайджане могут изменить сроки призыва военнообязанных запаса на сборы

    Милли Меджлис
    16:10

    В Минске утвердят План реализации II этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.

    Внешняя политика
    16:09

    Начнутся ли переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в обход вето Венгрии?

    Внешняя политика
    16:07

    Мальдивские СМИ: Безвиз с Азербайджаном открывает новые горизонты для туризма Мальдив

    Туризм
    16:04

    Вугар Гюльмамедов: Число экологических законопроектов под парламентским контролем превысило 50

    Экология
    Лента новостей