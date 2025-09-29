В суде зачитаны документы об ущербе Арменией гражданскому населению во время Апрельских боев

В Бакинском военном суде продолжается рассмотрение уголовного дела против граждан Армении с объявлением документов.

Как сообщает Report, один из объявленных документов касался эпизодов телесных повреждений, нанесенных гражданским лицам во время Апрельских боев 2016 года, покушений на их жизнь, ущерба их имуществу и т.д. В одном из документов отмечалось, что в период со 2 по 28 апреля 2016 года ВС Армении совершили многочисленные преступные действия путем интенсивного обстрела из крупнокалиберного стрелкового оружия, минометов и гранат, артиллерийских установок и нападений без военной необходимости на территории незащищенных населенных пунктов Агдамского, Тертерского, Геранбойского, Физулинского и Агджабединского районов Азербайджана, а также на образовательные и медицинские учреждения, гражданское население и отдельных гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях.

Во время рассмотрения документов также были продемонстрированы фотографии с мест происшествий по уголовным делам.

Новость дополняется