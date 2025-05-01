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В суде показали видеоматериал о роли Давита Ишханяна в оккупации города Шуша

В суде показали видеоматериал о роли Давита Ишханяна в оккупации города Шуша В суде продемонстрирован видеоматериал о роли Давита Ишханяна в оккупации города Шуша
Происшествия
1 мая 2025 г. 14:47
В суде показали видеоматериал о роли Давита Ишханяна в оккупации города Шуша

На сегодняшнем заседании суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима был продемонстрирован видеоматериал о том, как обвиняемый Давит Ишханян блокировал путь азербайджанским военным, пытавшимся предотвратить оккупацию города Шуша.

Как сообщает Report, в видеоматериале, подготовленном армянами, говорится, что Ишханян и его отряд по приказу Монте Мелконяна заблокировали дорогу, чтобы остановить продвижение азербайджанских военнослужащих в направлении Ходжавенда.

В видеоматериале также указывается, что 15 мая 1992 года командир отряда Армен Авокян скончался в бою, и на его место был назначен Давит Ишханян.

Обвиняемый Ишханян заявил в суде, что сказанное в видео не соответствует действительности и материал якобы был снят в пропагандистских целях. Он сказал, что кадры были сняты в начале 2020 года на ранее оккупированных территориях Азербайджана накануне "парламентских и президентских выборов" в самопровозглашенном режиме.

"Целью была пропаганда. В то время я ходил с тростью. Даже если бы я хотел, физически я не мог бы там участвовать", - сказал он.

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Версия на английском языке Video presented in court shows Davit Ishkhanyan’s role in Shusha occupation
Версия на азербайджанском языке Məhkəmədə Davit İşxanyanın Şuşanın işğalına dəstəyini əks etdirən video nümayiş olunub

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