В суде показали видеоматериал о роли Давита Ишханяна в оккупации города Шуша

В суде продемонстрирован видеоматериал о роли Давита Ишханяна в оккупации города Шуша

На сегодняшнем заседании суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима был продемонстрирован видеоматериал о том, как обвиняемый Давит Ишханян блокировал путь азербайджанским военным, пытавшимся предотвратить оккупацию города Шуша.

Как сообщает Report, в видеоматериале, подготовленном армянами, говорится, что Ишханян и его отряд по приказу Монте Мелконяна заблокировали дорогу, чтобы остановить продвижение азербайджанских военнослужащих в направлении Ходжавенда.

В видеоматериале также указывается, что 15 мая 1992 года командир отряда Армен Авокян скончался в бою, и на его место был назначен Давит Ишханян.

Обвиняемый Ишханян заявил в суде, что сказанное в видео не соответствует действительности и материал якобы был снят в пропагандистских целях. Он сказал, что кадры были сняты в начале 2020 года на ранее оккупированных территориях Азербайджана накануне "парламентских и президентских выборов" в самопровозглашенном режиме.

"Целью была пропаганда. В то время я ходил с тростью. Даже если бы я хотел, физически я не мог бы там участвовать", - сказал он.