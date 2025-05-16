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В суде представлен отчет международной организации по защите прав человека о преступлениях ВС Армении

В суде представлен отчет международной организации по защите прав человека о преступлениях ВС Армении В суде представлен отчет международной организации по защите прав человека о преступлениях ВС Армении
Происшествия
16 мая 2025 г. 15:50
В суде представлен отчет международной организации по защите прав человека о преступлениях ВС Армении

На сегодняшнем судебном процессе в Бакинском военном суде по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана были исследованы документы международной организации по защите прав человека, в которых содержатся факты жестокого нападения вооруженных сил Армении на территории Азербайджана в 1993 году и убийства гражданского населения.

Как сообщает Report, в отчете указывается, что армянская армия изгнала гражданское население Азербайджана со всех захваченных территорий в Карабахе, брала гражданских лиц в заложники и без разбора расстреливала людей, пытавшихся спастись бегством.

В отчете организации содержатся сведения о широкомасштабном грабеже и уничтожении имущества гражданского населения, о захвате Агдама армянской армией в июле 1993 года и разграблении города.

В отчете исследуется участие вооруженных сил Армении в боях в Карабахе. Подчеркивается, что обстрел гражданского населения Азербайджана без какого-либо различия привел к вынужденному перемещению людей. "Гражданское население было взято в заложники, их имущество разграблено и сожжено", - отмечается в документе.

Кроме того, в отчете указывается на серьезное нарушение Женевской конвенции в связи с совершением военных преступлений Республикой Армения в тот период. В нем отмечаются случаи нарушения законов войны и совершения военных преступлений.

В документе также отражены случаи ненадлежащего обращения с заложниками, военнопленными и их убийства.

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Версия на английском языке Court hears report by International Human Rights Organization on Armenian army’s crimes
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq insan hüquqları müdafiəsi təşkilatının Ermənistan ordusunun cinayətləri ilə bağlı hesabatı məhkəmədə nümayiş olunub

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