​В суде могут допросить начальника дорожной полиции города Баку

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Хатаинском районном суде прошло очередное судебное заседание на основе возбужденного начальником Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку полковником Нушираваном Сафаровым частного обвинения в отношении руководителя сайта azpolitika.info Эльнура Магеррамли.

Об этом Report сообщил руководитель сайта azpolitika.info Эльнур Магеррамли.

По его словам, на процессе под председательством судьи Габиля Мамедова выступил представитель Н.Сафарова: "Адвокат заявил, что в статье "Приключения Нуширавана и его "сов"" высказаны оскорбления и клевета в адрес Нуширавана Сафарова. Ссылаясь на некоторые фразы и мысли, он попросил суд обеспечить иск".

Во время допроса руководитель сайта отметил, что указанная статья носит аналитический характер и не преследует цель оскорбить Н.Сафарова.

Очередное судебное заседание назначено на 12 октября.

Отметим, что 31 августа этого года на сайте azpolitika.info разместили статью под заголовком "Приключения Нуширавана и его "сов" - мафия ГДП непобедима?!".

Обратившись в суд, Н.Сафаров заявил, что в статье звучали оскорбления в его адрес и попросил привлечь Э.Магеррамли к уголовной ответственности по ст. 147.2 и 148 УК.