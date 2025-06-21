В суде доказано незаконное заселение на территориях Азербайджана, ранее оккупированных Арменией

13:57

Сегодня в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском Военном Суде было доказано незаконное заселение на территориях Азербайджана, ранее оккупированных вооруженными силами Армении.

Как сообщает Report, обвиняемый Бако Саакян, бывший "руководитель" самопровозглашенного режима, в ответ на вопросы прокурора заявил, что на ранее оккупированные территории Азербайджана были привезены и размещены преимущественно граждане Сирии и Ливана, а также некоторых других стран.

Саакян сказал, что этими делами занималось "министерство социальной защиты" самопровозглашенного образования. "Этот проект имел для нас стратегическое значение, поскольку после первой войны численность населения резко сократилась", - добавил он.

Обвиняемый также признал, что реализация проекта не увенчалась успехом.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении.