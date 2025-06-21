О нас

В суде доказано незаконное заселение на территориях Азербайджана, ранее оккупированных Арменией

В суде доказано незаконное заселение на территориях Азербайджана, ранее оккупированных Арменией 13:57
Происшествия
21 июня 2025 г. 14:15
В суде доказано незаконное заселение на территориях Азербайджана, ранее оккупированных Арменией

Сегодня в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском Военном Суде было доказано незаконное заселение на территориях Азербайджана, ранее оккупированных вооруженными силами Армении.

Как сообщает Report, обвиняемый Бако Саакян, бывший "руководитель" самопровозглашенного режима, в ответ на вопросы прокурора заявил, что на ранее оккупированные территории Азербайджана были привезены и размещены преимущественно граждане Сирии и Ливана, а также некоторых других стран.

Саакян сказал, что этими делами занималось "министерство социальной защиты" самопровозглашенного образования. "Этот проект имел для нас стратегическое значение, поскольку после первой войны численность населения резко сократилась", - добавил он.

Обвиняемый также признал, что реализация проекта не увенчалась успехом.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Illegal settlement of Azerbaijani territories once occupied by Armenia proven in court
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın vaxtilə Azərbaycanın işğal etdiyi ərazilərində qanunsuz məskunlaşma aparması məhkəmədə sübut olunub

Экслюзивные новости

МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi