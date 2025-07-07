В суде дали показания потерпевшие в результате оккупации территорий Азербайджана армянскими ВС

В Бакинском военном суде 7 июля состоялось

В Бакинском военном суде 7 июля состоялось очередное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных и других преступлениях.

Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в процессе, состав судей, рассматривающих дело, прокуроров, осуществляющих государственное обвинение, переводчиков и т.д., а также разъяснил им права и обязанности, предусмотренные законодательством.

В ходе судебного разбирательства дали показания лица, взятые в плен и заложники на территориях Азербайджана, ранее оккупированных армянскими вооруженными силами, потерявшие свое имущество и понесшие другие потери в результате оккупации.

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