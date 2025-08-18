О нас

18 августа 2025 г. 21:29
В Бакинском военном суде 18 августа состоялось очередное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных и других преступлениях.

Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в процессе, состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и т.д., а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

В суде дали показания пострадавшие и родственники погибших в результате атак Армении на Карабах.

Версия на английском языке ФотоForcibly displaced persons, including those injured, and whose relatives killed due to Armenian armed forces’ attacks testify in court
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanın Qarabağa hücumları nəticəsində yaralanmış, doğmaları öldürülmüş şəxslər məhkəmədə ifadə veriblər

