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В суде были представлены доказательства проведения Арменией военного совещания в школе в ходе 44-дневной войны

В суде были представлены доказательства проведения Арменией военного совещания в школе в ходе 44-дневной войны В суде были представлены доказательства проведения Арменией военного совещания в школе в ходе 44-й войны
Происшествия
13 июня 2025 г. 14:36
В суде были представлены доказательства проведения Арменией военного совещания в школе в ходе 44-дневной войны

На продолжающемся судебном процессе в Бакинском военном суде обвиняемый Левон Мнацаканян заявил, что в 2020 году во время 44-дневной Отечественной войны занимался несколькими направлениями по просьбе "президента" самопровозглашенного режима Араика Арутюняна.

Как сообщает Report, он заявил, что в то время не занимал никакой должности и был на пенсии.

Арутюнян дважды обращался к нему - 14 октября и 3 или 4 ноября (точную дату не помнит - ред.), прося помочь местным "органам власти" по вопросам безопасности, гражданской обороны и проверить состояние артиллерии. Мнацаканян, в свою очередь, был в направлениях Гадрута, Суговушана и других по его поручению.

Далее на заседании было изучено следующее доказательство. На видеокадрах, снятых во время 44-дневной войны, видно, как в классной комнате школы в Шушакенде проводится военное совещание.

На видеокадрах также виден Левон Мнацаканян.

Совещание проводит Самвел Бабаян (бывший "министр обороны" самопровозглашенного режима, бывший "секретарь совета безопасности" - ред.). На видеокадрах обсуждается нападение на азербайджанских военнослужащих. Самвел Бабаян заявляет: "Там на карте есть заминированная территория, не проходите через эту заминированную территорию, взорвется". Затем он говорит: "От укрытия до церкви примерно 1-1,5 километра. Оттуда есть дорога через "карьер". Эта дорога должна быть закрыта. Итак, задача - окружить врага в Шуше. Наши завтрашние действия решат судьбу всего Карабаха. Судьба Карабаха зависит от наших завтрашних действий. Судьба Карабаха зависит. Понимаете, что я говорю...

...Кто какое задание получает, тот его и выполняет. То есть мы должны закрыть тыловую дорогу врага, его выход. Мы должны быстро занять нужные нам позиции. В 6 утра мы там. Никто не опаздывает. Сидим 1 час, наблюдаем, смотрим. В 7 часов уже начинается прорыв. Артиллерия работает примерно 15 минут. Потому что мы перейдем в наступление. Мы поняли друг друга, сможем найти друг друга? Телефоны, все друг другу дали?".

После изучения кадров Левон Мнацаканян утверждал, что не участвовал в обсуждениях на совещании, и заявил, что запланированное на следующий день наступление не состоялось.

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Версия на английском языке Evidence of Armenia's military meeting in school during 44-day war presented in Baku court
Версия на азербайджанском языке Məhkəmədə Ermənistanın müharibə zamanı işğal olunmuş ərazidəki məktəbdə hərbi müşavirə keçirməsi barədə sübutlar tədqiq olunub

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