В суде были допрошены научный сотрудник НАНА и племянник Исфандияра Ахундова

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Араза Эйвазова 1984 года рождения, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова показания дали свидетели Расим Оруджов, Кянан Булудзаде и Шовги Гасанов, а также сам обвиняемый.

Р.Оруджов, являющийся юристом, в своих показаниях отметил, что в официальном порядке заверил документ, подписанный между Аразом и Эльданизом: "Я участвовал в качестве юриста при оформлении этих дел. Эльданиз Ахундов познакомил меня с Аразом. Он попросил заверить документ на сумму 2 млн. 770 тысяч долларов. Араз представился работником компании Procter & Gamble. Араз сказал, что на полученные от Эльданиза деньги расплатится с долгами Орхану Расулову. Мы поверили в его честность и подписали документ, после чего заверили в нотариальном порядке".

Далее показания дал Кянан Булудзаде, ранее работавший администратором в доме торжеств "Агат", который принадлежит Э.Ахундову. Он заявил, что Э.Ахундов вывез из склада ресторана продукцию, предназначенную для продажи.

Однако Э.Ахундов опроверг это и заявил, что его обманул Вюсал Джафаров.

Научный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Шовги Гасанов заявил, что не привозил товары из Турции. Он отметил, что несколько раз видел, как Араз берет деньги у Эльданиза.

Очередное заседание суда назначено на 12 октября.

Напомним, что Э.Ахундов является племянником руководителя компании Şərur-İnşaat Исфандияра Ахундова.

Отметим, что событие имело место в 2012 году. По делу проведено предварительное расследование.

Э.Эйвазов обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) УК.