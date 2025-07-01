В суд поступило представление в отношении задержанных в "Sputnik Азербайджан"

В суд поступило представление в отношении задержанных в результате операции в бакинском офисе агентства "Sputnik-Азербайджан" директора Игоря Картавых и сотрудника Евгения Белоусова.

В суд поступило представление в отношении задержанных в результате операции в бакинском офисе агентства "Sputnik-Азербайджан" директора Игоря Картавых и сотрудника Евгения Белоусова.

Как сообщает Report, представление будет рассмотрено в Хатаинском районном суде.

Отметим, 24 февраля стало известно о ликвидации представительства "Россия сегодня" (Sputnik) в Азербайджане. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что медиаресурс может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

Несмотря на это, как оказалось, агентство продолжало свою деятельность, а его сотрудники выходили на работу.