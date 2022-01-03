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В Верховный суд подано обращение в связи с убийцей приближенного "Лоту Гули"

В Верховный суд подано обращение в связи с убийцей приближенного "Лоту Гули" В Баку на приговор в отношении обвиняемого в убийстве Заура Исмаилова поданы апелляционная жалоба и апелляционный протест.
Происшествия
3 января 2022 г. 11:54
В Верховный суд подано обращение в связи с убийцей приближенного Лоту Гули

В Баку на приговор в отношении обвиняемого в убийстве Заура Исмаилова поданы апелляционная жалоба и апелляционный протест.

Как передает Report, заседание в Верховном суде назначено на 7 января.

Уголовное дело передано в производство судьи Назима Мовсумова.

Отметим, что инцидент произошел 29 декабря 2018 года в бакинском поселке Кешля. З.Исмаилов застрелил из огнестрельного оружия водителя автомобиля марки Hyundai Турала Бабаева и пассажира Асифа Багирова. В результате Т.Бабаев погиб на месте происшествия, A.Багиров был доставлен в городскую клиническую больницу № 1, его жизнь удалось спасти.

З.Исмаилов добровольно сдался в Низаминский РУП, сообщив, что оружие марки "АК", из которого был открыт огонь, находится в доме в поселке Кешля.

По некоторым данным, З.Исмаилов входил в криминальную группировку, возглавляемую "вором в законе" Ровшаном Джаниевым ("Ровшан Лянкяранский" - убит в Стамбуле в августе 2016 года). Убитый Т.Бабаев входил в клан другого "вора в законе" Надира Салифова ("Лоту Гули" - убит 4 выстрелами в голову в ночь с 19 на 20 августа 2020 года в одном из отелей Анталии).

Сообщается, что инцидент произошел в результате разборок между криминальными группировками.

З.Исмаилову предъявлены обвинения по статьям умышленное убийство, покушение на умышленное убийство двух и более лиц и незаконное хранение огнестрельного оружия.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям З.Исмаилов был приговорен к 18 годам 6 месяцам лишения свободы.

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Версия на азербайджанском языке "Lotu Quli"nin adamını öldürən şəxslə bağlı Ali Məhkəməyə müraciət edilib

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