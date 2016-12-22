В суд направлено уголовное дело мужчины, разбившего полицейский автомобиль молотком

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Завершилась стадия ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Шахина Бейлярова, разбившего молотком различные части автомобиля дорожно-патрульной службы (ДПС) в Баку.

Как сообщает Report, дело для рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Ирады Гасанзаде. Судебный процесс начнется в ближайшие дни.

Отметим, что по информации министерства внутренних дел от 18 февраля этого года, на улице Г.Гадирбекова Наримановского района ранее судимый Ш.Бейляров разбил молотком лобовое стекло, боковые зеркала, систему маяка, багажную часть и крышу, передние и задние фары автомобиля ДПС марки BMW, проводившего службу на данной территории. После этого он был задержан сотрудниками 18-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции. Было установлено, что он находится в нетрезвом состоянии. У него было обнаружено и изъято 302,477 граммов героина.

Он обвиняется по ст.ст. 186.1 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества), 221.3 (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и 234.4.3 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления, в крупном размере) УК.