В суд направлены дела более 130 председателей муниципалитетов

В 2019 году был осуществлен административный контроль по более чем 80 тысячам муниципальным актам, на основании предложений министерства отменено или изменено около 2 800 актов, а также возвращено более 7 000 га незаконно предоставленных земельных участков.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник Центра по работе с муниципалитетами Рахман Мамедов на совещании в Министерстве юстиции в формате видеоконференции с участием начальников региональных управлений юстиции и ответственных работников.

Было отмечено, что протоколы об административных правонарушениях в отношении более 130 допустивших нарушения председателей муниципалитетов направлены в суды, а материалы по 24 фактам преступного характера - в прокуратуру.

В целях предотвращения или пресечения повторных правонарушений и недочетов, выявленных в ходе административного контроля, в муниципалитеты было направлено более 9 200 рекомендаций, охватывающих различные вопросы.