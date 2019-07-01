В Азербайджане в суд направлены дела допустивших правонарушения 65 председателей муниципалитетов.

Как сообщает Report, об этом заявили на заседании коллегии, посвященном обсуждению работ, выполненных в текущем году министерством юстиции по основным направлениям деятельности и предстоящим задачам.

На заседании отметили о работах, связанных с повышением эффективности административного контроля за муниципалитетами и оказанием в текущем году министерством методической помощи муниципалитетам в связи с 20-летием создания муниципального института.

Здесь было сообщено о рассмотрении около 38 000 муниципальных актов в порядке административного контроля и аннулировании около 900 из них на основе предложений министерства, передаче в суд протоколов об административных проступках в отношении допустивших нарушения председателей 65 муниципалитетов и материалов в прокуратуру по 16 фактам преступного характера.

В то же время, в результате принятых мер было возвращено 2 800 га незаконно выделенных земель.