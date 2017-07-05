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    На суд по делу Акифа Човдарова свидетелей доставят принудительно

    Судебный процесс продолжится 10 июля© Report

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районном суде прошел очередной судебный процесс по уголовному делу в отношении генерала ликвидированного МНБ Акифа Човдарова и трех других лиц.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Габиба Гасанова показания дал ныне находящийся под арестом офицер МНБ Фархад Атаев, обвиняемый по уголовному делу генерала Субахира Гурбанова и других лиц.

    Он сказал, что слышал об Акифе Човдарове и других лицах, так как работал в МНБ, однако не был знаком с ними лично.

    Из-за неявки других свидетелей, суд принял решение об их принудительной доставке.

    Судебный процесс продолжится 10 июля.

    Отметим, что вместе с Акифом Човдаровым на скамье подсудимых находятся бывший работник Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковник Селим Мамедов, бывший начальник управления МНБ, майор Акиф Алиев и бывший заведующий отделом Орхан Османов.

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