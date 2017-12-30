В страну экстрадирован мужчина, укравший через интернет деньги из азербайджанских банков

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности Азербайджана по факту незаконного вмешательства действующей за пределами Азербайджана организованной киберпреступной группировки в компьютерную систему банков страны посредством сети интернет, перевода денежных средств, бесконтактного вывода денег из банкоматов и других операций, приведших к хищению в целом 3 млн манатов.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы госбезопасности.

Разоблаченный по уголовному делу, возбужденному по статьям 177.3.2 и 273.4 Уголовного кодекса, член международной киберпреступной группировки, иностранный гражданин Петровичи Сергей Аксентьевич, задержанный в результате судебных процессов по международному розыску, сегодня был экстрадирован в Азербайджан.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Правоохранительным органам партнерских стран, в которых произошли аналогичные кибератаки на коммерческие банки, оказывается помощь по установленным фактам.