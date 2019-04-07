В столкновениях около Триполи погибли семь человек

Семь человек погибли и 55 получили ранения в результате вооруженных столкновений в районе Триполи. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщил в воскресенье новостной портал Afrigatenews со ссылкой на столичный Центр полевой медицины и скорой помощи.

По его данным, все убитые и пострадавшие поступили в медицинские учреждения в течение пятницы и субботы. В числе жертв - шесть бойцов сил заседающего в Триполи правительства нацединства (ПНС) Фаиза Сараджа и один гражданский. Среди раненых - 54 солдата проправительственной группировки и один мирный житель.