Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В Баку приступили к демонтированию неогнестойкой облицовки на зданиях.

Как сообщает Report, на прошедших заседаниях исполнительных властей Хатаинского, Насиминского, Бинагадинского, Хазарского районов главами ИВ были даны необходимые распоряжения об усилении мер безопасности.

По информации, предоставленной Report из ИВ Хатаинского района, на заседании, посвященном вопросу обеспечения безопасности в многоэтажных зданиях, глава ИВ района Разим Мамедов приказал приступить к демонтированию неогнестойкой облицовки на зданиях. В Хатаинском районе к процессу уже приступили.

В информации, полученной Report из ИВ Насиминского района, также отмечается, что проводится заседание, связанное с пожарной безопасностью в высотках.

"В Насиминском районе лишь одно здание облицовано быстровоспламеняющимся материалом. Это - учебный корпус Медицинского университета. На заседании было принято решение снять облицовку на здании", - говорится в информации.

Работы по снятию облицовки на зданиях начались и на территории Бинагадинского района. Об этом говорится в сообщении, полученном от ИВ района.

Как заявили Report в ИВ Хатаинского района, прошло заседание, на котором решили уточнить количество зданий, облицованных быстровоспламеняющимся материалом.