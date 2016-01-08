​В детском санатории в Баку произошел пожар, эвакуированы 24 человека

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Баку в детском санатории произошел пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар на первом этаже расположенного в Пираллахы и принадлежащего минздраву двухэтажного детского санатория №3 "Somatik" охватил площадь в 40 кв. метров. Пламя охватило одну кровать и одно постельное белье. От высокой температуры расплавился корпус кондиционера марки "Samsung".

Пожарные эвакуировали 24 человека, 16 из которых дети. Им удалось пресечь распространение огня на остальную часть комнаты и здания. Пожар полностью ликвидирован.