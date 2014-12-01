​В столичной квартире обнаружено тело мужчины

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе столицы обнаружен труп мужчины.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в Ясамальском районе города Баку сотрудниками ведомства было обнаружено тело Владимира Комягина, 1948 года рождения за закрытой дверью в квартире.

Спасатели, привлеченные на место инцидента, смогли открыть дверь в квартиру, обнаружив там тело В.Комягина, которое впоследствии было передано в соответствующие органы.