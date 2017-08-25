 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В столице женщина-водитель наехала на пешехода

    Она была задержана сотрудниками полиции

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В Насиминской районе Баку зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода.

    Как сообщает Report, на улице Гасана Алиева автомобиль марки Nissan Murano с государственным номерным знаком 90-BR-301 под управлением Фариды Гурбановой наехал на переходившую дорогу в неположенном месте 20-летнюю Фаталиеву Лейлу Балакиши гызы.

    В результате девушка получила серьезные травмы и была госпитализирована. По информации врачей. У нее перелом тазовых костей, а также ушибы и царапины в различных частях тела.

    Факт расследуется Насиминским районным управлением полиции. Совершившая наезд была задержана сотрудниками полиции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi