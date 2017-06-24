В столице водитель такси совершил аварию, есть пострадавшие - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

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Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Баку водитель такси совершил аварию.
Как сообщает Report, происшествие имело место в Насиминском районе.
Ехавший по улице Хана Шушинского на автомобиле марки Hyundai Accent Руфуллаев Заур Эльшан оглу 1993 г.р. проигнорировал требования дорожного знака STOP и выехал на проспект Вагифа перед автомобилем марки Opel, которым управляла Аллахвердиева Арифа.
В результате автомобили столкнулись и Hyundai Accent получил повреждения от удара. Находящаяся во время аварии в автомобиле 28-летняя Гасанова Нигяр получила тяжелую черепно-мозговую травму и попала в кому. В ходе аварии сам водитель также пострадал. Оба были госпитализированы.
Отмечается, что водитель автомобиля марки Hyundai предоставляет услуги такси.
На место ДТП прибыли сотрудники пост-патрульной службы. Оба автомобиля были отогнаны на штрафную стоянку.
Факт расследуется.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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