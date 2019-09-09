​В столице в результате ДТП пострадал пешеход

В Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано на территории жилищного массива Ени Ясамал Ясамальского района.

Так, переходивший дорогу Аллахвердиев Ильгар Султан оглы был сбит легковым автомобилем. Хотя сначала он пошел к себе домой, но позже почувствовав себя плохо, вызвал скорую помощь.

После медицинского обследования, Ильгар Аллахвердиев был доставлен в больницу. Ему был поставлен диагноз – тупая травма грудной клетки и открытый перелом костей черепа.

По факту ведётся расследование.

Рамин Шахбазов.