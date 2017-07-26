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    В столице ребенка убило током в ванной комнате

    7-летнего ребенка спасти не удалось

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку произошел несчастный случай.

    Как сообщает Report, в одном из домов в поселке Баладжары принимавшего душ Пашу Хафиз оглу Гусейнова 2010 г.р. в ванной комнате ударило током.

    Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в Клинический медцентр № 1. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

    Его тело было передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии. Расследуются причины смерти.

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