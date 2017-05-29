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    В столице произошел несчастный случай в пассажирском автобусе

    Пассажирка пострадала в результате резкого нажатия на тормоз водителем

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Несчастный случай произошел в пассажирском автобусе на территории Наримановского района Баку.

    Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в автобусе, следовавшем по маршруту №24.

    Недалеко от рынка Кешля водитель резко нажал на тормоз, в результате чего одна из пассажирок - Салманова Нармин Ильхам гызы 1995 г.р. упала на спину и сломала позвоночник. Пострадавшая помещена в больницу.

    По факту ведется расследование Наримановским РУП. 

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