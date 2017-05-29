В столице произошел несчастный случай в пассажирском автобусе

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Несчастный случай произошел в пассажирском автобусе на территории Наримановского района Баку.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в автобусе, следовавшем по маршруту №24.

Недалеко от рынка Кешля водитель резко нажал на тормоз, в результате чего одна из пассажирок - Салманова Нармин Ильхам гызы 1995 г.р. упала на спину и сломала позвоночник. Пострадавшая помещена в больницу.

По факту ведется расследование Наримановским РУП.