На Абшероне проигнорировавшую пешеходный переход женщину сбила машина

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Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе машина сбила женщину, переходящую дорогу вне пешеходного перехода.

Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Масазыр.

Гейбатову Улькер Гахраман гызы 1985 г.р. сбил автомобиль, когда она переходила проезжую часть, не воспользовавшись зеброй. В результате У.Гейбатова с различными телесными повреждениями размещена в реанимационное отделение больницы.

По факту в Абшеронском районном управлении полиции проводится расследование.