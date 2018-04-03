В столице проигнорировавший дорожный знак водитель совершил ДТП - ФОТО

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, на пересечении улиц Шамиля Азизбекова и Топчубашева столкнулись два автомобиля марок Azsamand и BMW.

Несмотря на то, что никто не пострадал, оба автомобиля подверглись сильной деформации.

Причиной аварии послужило то, что водитель Azsamand, проигнорировав дорожный знак, решил продолжить путь. В результате, он столкнулся с BMW.

На место происшествия были привлечены сотрудники ДПС.